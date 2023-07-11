Марочко: в рядах ВСУ растёт количество женщин

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Всё больше в рядах ВСУ появляется служащих женского пола, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, сейчас в ВСУ около 30 процентов женщин в зоне ответственности Южного военного округа.

Фото: pulse.mail.ru

В ответственности ЮВО замечают всё больше женщин со званием от офицеров до рядовых.

"На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30 процентов", — пояснил Марочко РИА Новости.

Количество военнослужащих украинок сильно увеличилось за прошедший месяц, резюмировал эксперт.