Всё больше в рядах ВСУ появляется служащих женского пола, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, сейчас в ВСУ около 30 процентов женщин в зоне ответственности Южного военного округа.
В ответственности ЮВО замечают всё больше женщин со званием от офицеров до рядовых.
"На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30 процентов", — пояснил Марочко РИА Новости.
Количество военнослужащих украинок сильно увеличилось за прошедший месяц, резюмировал эксперт.
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