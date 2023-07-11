ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство капитана 2 ранга в Краснодаре

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главное управление Украины взяло на себя ответственность за убийство капитана 2 ранга Станислава Ржицкого в Краснодаре.

Фото: REX

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"10 июля подводник совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы. Около 6 утра в него было совершено 7 выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте", — сказано в заявлении террористической организации "ГУР Украины".

Националисты бандформирований напомнили, что подводная лодка "Краснодар" — одна из шести подлодок класса "Варшавянка", которые входят в состав Черноморского флота ВМФ России. Каждая из них способна нести до 4-х крылатых ракет типа "Калибр".

Террорист мог отслеживать маршрут капитана-подводника по приложению Strava. Ржицкий почти всегда бегал по одному маршруту, ранее сообщили СМИ.