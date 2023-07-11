Запад будет поддерживать Киев лишь пока Зеленский сможет восполнять ВСУ живой силой

Западные партнёры Украины будут поддерживать Киев лишь до того момента, пока президент Владимир Зеленский может восполнять ВСУ живой силой.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

Поэтому мобилизацию будут ужесточать, пишет Telegram-канал "Легитимный". Дойдёт до того, что мужское население Украины будут загонять под дулами автоматов.

Но как только наступит полный отказ граждан Незалежной от желания воевать и начнётся дефицит солдат в ВСУ — Киев потеряет военную поддержку. Уже сейчас фиксируется дефицит вооружения и боевиков бандформирований.

"Зеленский при этом потеряет всё, а это для него куда важнее жизней рядовых украинцев. Все давно понимают, что цель Запада не полная победа Украины, а ослабление РФ за счёт жизней украинцев. Жизнь украинцев и будущее Украины запада мало волнует. Украина в понимании западных сценаристов страна-камикадзе", — пишет портал.

В НАТО и Евросоюз Украину не берут. Запад не видит её будущего для себя, хотя постоянно льют Киеву в уши лозунги, чтобы украинцы продолжали умирать ради транснациональных компаний.

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