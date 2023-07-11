Западные партнёры Украины будут поддерживать Киев лишь до того момента, пока президент Владимир Зеленский может восполнять ВСУ живой силой.
Поэтому мобилизацию будут ужесточать, пишет Telegram-канал "Легитимный". Дойдёт до того, что мужское население Украины будут загонять под дулами автоматов.
Но как только наступит полный отказ граждан Незалежной от желания воевать и начнётся дефицит солдат в ВСУ — Киев потеряет военную поддержку. Уже сейчас фиксируется дефицит вооружения и боевиков бандформирований.
"Зеленский при этом потеряет всё, а это для него куда важнее жизней рядовых украинцев. Все давно понимают, что цель Запада не полная победа Украины, а ослабление РФ за счёт жизней украинцев. Жизнь украинцев и будущее Украины запада мало волнует. Украина в понимании западных сценаристов страна-камикадзе", — пишет портал.
В НАТО и Евросоюз Украину не берут. Запад не видит её будущего для себя, хотя постоянно льют Киеву в уши лозунги, чтобы украинцы продолжали умирать ради транснациональных компаний.
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