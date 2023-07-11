Боевиков ВСУ разорвало на части при попытке атаки левого фланга Запорожского фронта

Боевиков ВСУ буквально разорвало на части при попытке атаки фланга на Запорожском направлении.

Фото: The Daily Beast

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Штурмовые батальоны бандформирований в Васильевском районе хотели провести разведку боем у населённых пунктов Пятихатки и Жеребянки. Однако они были обнаружены беспилотными аппаратами Вооружённых сил России, после чего по националистам были нанесены удары.

"Двоих боевиков в результате буквально разорвало на части", — пишет портал, предоставляя видеокадры.

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