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Поставка Парижем ракет Киеву — цепочка в плане Запада уничтожения славян

3:11
Силовые структуры

Во вторник, 11 июля, президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом НАТО заявил, что он принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления.

Поставка Парижем ракет Киеву — цепочка в плане Запада уничтожения славян
Фото: РИА Новости

И поставка французских ракет Украине идет в общем русле всей политики НАТО. А во-вторых, Франция старается изо всех сил показать, что в условиях военных действий она стремится помочь Украине больше, чем Германия, в беседе с "Pravda.Ru" рассказал член Экспертного совета "Офицеров России", чрезвычайный и полномочный посланник МИД России Василий Корчмарь.

"Это дальнейшая эскалация агрессивных настроений стран НАТО. Здесь очевидно, что каждая страна блока старается выскочить из общего ряда всех поставок и проявить себя как инициативный игрок в этом противостоянии с Россией. Они между собой соревнуются, потому что начинаются у них колебания: это все линия Вашингтона, направленная на то, чтобы заставить остальные члены НАТО более активно участвовать в поставках вооружения и поддержки Киева", — отмечает аналитик.

По его словам, останавливаться они не намерены, у них общая задача — как можно больше ликвидировать славян, и эта задача была поставлена уже давно. Тут нужно вспомнить Гитлера, который то же самое хотел сделать с унтерменшами — славянами, вспомним и заявление Маргарет Тэтчер в 1995 году, что в России должно остаться 15 миллионов человек.

"И если вспоминать остальные высказывания и заявления представителей стран НАТО, их задача очевидна — как можно больше ликвидировать славян, это во-первых, а во-вторых, ослабить Россию до такой поры, когда она уже не может никак не сопротивляться. И здесь можно очень много об этом говорить. Но цель поставлена глобальная — в общей ситуации кризиса мировой капиталистической системы, всей этой экономики уменьшить население Земли. Сюда можно добавить пандемию — тоже попытка. Сколько людей было умерщвлено. А теперь надо нацелиться на уменьшение славян. Потому что у них испокон веков была одна цель — уничтожить Россию. Это задача у них сквозит через века", — отметил Корчмарь.

Поэтому поставки оружия киевскому режиму — это общая задача всех стран НАТО, они это будут делать. А то, что Вашингтон будет их заставлять, это понятно. Они задумали такой план — они реализуют, чтобы побольше ехало туда иностранных наёмников с Латинской Америки, с Африки, с Европы. Всё это оплачивается большими деньгами. А выход из экономического мирового кризиса капитализма видится в том, чтобы через войны уменьшить население Земли.

Плюс поставки оружия — это заработает военно-промышленный комплекс всех стран НАТО. А это большие деньги. Это все связано с тем, что мировой финансовой группе нужно выйти из кризиса. Как выйти из кризиса? Бросить большие деньги, развязать войны, уменьшить население Земли, потребителей, подытожил эксперт.

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Число погибших на фронте украинцев приблизилось к 350 тысячам
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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