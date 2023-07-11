Во вторник, 11 июля, президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом НАТО заявил, что он принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления.
И поставка французских ракет Украине идет в общем русле всей политики НАТО. А во-вторых, Франция старается изо всех сил показать, что в условиях военных действий она стремится помочь Украине больше, чем Германия, в беседе с "Pravda.Ru" рассказал член Экспертного совета "Офицеров России", чрезвычайный и полномочный посланник МИД России Василий Корчмарь.
"Это дальнейшая эскалация агрессивных настроений стран НАТО. Здесь очевидно, что каждая страна блока старается выскочить из общего ряда всех поставок и проявить себя как инициативный игрок в этом противостоянии с Россией. Они между собой соревнуются, потому что начинаются у них колебания: это все линия Вашингтона, направленная на то, чтобы заставить остальные члены НАТО более активно участвовать в поставках вооружения и поддержки Киева", — отмечает аналитик.
По его словам, останавливаться они не намерены, у них общая задача — как можно больше ликвидировать славян, и эта задача была поставлена уже давно. Тут нужно вспомнить Гитлера, который то же самое хотел сделать с унтерменшами — славянами, вспомним и заявление Маргарет Тэтчер в 1995 году, что в России должно остаться 15 миллионов человек.
"И если вспоминать остальные высказывания и заявления представителей стран НАТО, их задача очевидна — как можно больше ликвидировать славян, это во-первых, а во-вторых, ослабить Россию до такой поры, когда она уже не может никак не сопротивляться. И здесь можно очень много об этом говорить. Но цель поставлена глобальная — в общей ситуации кризиса мировой капиталистической системы, всей этой экономики уменьшить население Земли. Сюда можно добавить пандемию — тоже попытка. Сколько людей было умерщвлено. А теперь надо нацелиться на уменьшение славян. Потому что у них испокон веков была одна цель — уничтожить Россию. Это задача у них сквозит через века", — отметил Корчмарь.
Поэтому поставки оружия киевскому режиму — это общая задача всех стран НАТО, они это будут делать. А то, что Вашингтон будет их заставлять, это понятно. Они задумали такой план — они реализуют, чтобы побольше ехало туда иностранных наёмников с Латинской Америки, с Африки, с Европы. Всё это оплачивается большими деньгами. А выход из экономического мирового кризиса капитализма видится в том, чтобы через войны уменьшить население Земли.
Плюс поставки оружия — это заработает военно-промышленный комплекс всех стран НАТО. А это большие деньги. Это все связано с тем, что мировой финансовой группе нужно выйти из кризиса. Как выйти из кризиса? Бросить большие деньги, развязать войны, уменьшить население Земли, потребителей, подытожил эксперт.
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