Собравшиеся в Вильнюсе поддерживают друг друга — им страшно

Не надо отвлекаться на весь словесный поток Йенса Столберберга и того, кто с ним рядом. Эти люди собрались в Вильнюсе, чтобы подбодрить друг друга — им страшно.

Фото: facebook.com

Об этом сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива.

"Если бы была цель Украину взять в НАТО, её бы давно взяли и ничего ни у кого не спрашивали и никаких условий не ставили. Правил и взаимных обязательств давно уже нет", — подчеркнул бывший украинский депутат.

По его словам, когда Западу надо было принять Финляндию, они для этого даже под турков легли, а для несчастной Украины у них иная роль — на бойню. Это больная лошадь, "которую уже определили на мясокомбинат", отметил Кива.

Он заявил, что НАТО ещё не начали воевать, а у них уже снаряды кончились.

"Будем мы рвать и поляков скоро, и прибалтов. Просто всему своё время", — подытожил бывший нардеп Верховной рады.

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