Задержан мужчина, который может быть причастен к убийству капитана-подводника

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Задержали мужчину, который может быть причастен к убийству бывшего капитана подводника, а ныне заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Мужчину, который проверяется на причастность к убийству Ржицкого, задержали в Краснодарском крае, сообщил Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что ГУР Украины взяло на себя ответственность за это убийство. Позже они от своих слов отказались.

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