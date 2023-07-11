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Задержан мужчина, который может быть причастен к убийству капитана-подводника

0:35
Силовые структуры

Задержали мужчину, который может быть причастен к убийству бывшего капитана подводника, а ныне заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Мужчину, который проверяется на причастность к убийству Ржицкого, задержали в Краснодарском крае, сообщил Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что ГУР Украины взяло на себя ответственность за это убийство. Позже они от своих слов отказались.

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Число погибших на фронте украинцев приблизилось к 350 тысячам
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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