Задержали мужчину, который может быть причастен к убийству бывшего капитана подводника, а ныне заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Мужчину, который проверяется на причастность к убийству Ржицкого, задержали в Краснодарском крае, сообщил Следственный комитет России.
Ранее сообщалось, что ГУР Украины взяло на себя ответственность за это убийство. Позже они от своих слов отказались.
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