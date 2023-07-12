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Рогозин: "Охотники за привидениями" получили приказ "затрофеить" французскую ракету SCALP

Силовые структуры

Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель отряда "Царских волков" Дмитрий Рогозин, заявил, что бойцы его подразделения и добровольцы отрядов БАРС получили приказ "затрофеить" французскую дальнобойную ракету SCALP.

Рогозин: "Охотники за привидениями" получили приказ "затрофеить" французскую ракету SCALP
Фото: mil.ru

По словам Рогозина, перехватить ракету необходимо для передачи российским специалистам для изучения.

"Царские волки" постараются затрофеить французскую ракету SCALP, чтобы так же, как и аналогичную Storm Shadow, передать для изучения российской оборонной промышленности. Наши "Охотники за привидениями" уже получили такой приказ", — заявил Рогозин РИА Новости.

Как подчеркнул собеседник, если ракета упадёт в зоне ответственности ЦВ или БАРСов, то бойцы сделают всё, чтобы её заполучить.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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