Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель отряда "Царских волков" Дмитрий Рогозин, заявил, что бойцы его подразделения и добровольцы отрядов БАРС получили приказ "затрофеить" французскую дальнобойную ракету SCALP.
По словам Рогозина, перехватить ракету необходимо для передачи российским специалистам для изучения.
"Царские волки" постараются затрофеить французскую ракету SCALP, чтобы так же, как и аналогичную Storm Shadow, передать для изучения российской оборонной промышленности. Наши "Охотники за привидениями" уже получили такой приказ", — заявил Рогозин РИА Новости.
Как подчеркнул собеседник, если ракета упадёт в зоне ответственности ЦВ или БАРСов, то бойцы сделают всё, чтобы её заполучить.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".