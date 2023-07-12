Рогозин: "Охотники за привидениями" получили приказ "затрофеить" французскую ракету SCALP

Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель отряда "Царских волков" Дмитрий Рогозин, заявил, что бойцы его подразделения и добровольцы отрядов БАРС получили приказ "затрофеить" французскую дальнобойную ракету SCALP.

Фото: mil.ru

По словам Рогозина, перехватить ракету необходимо для передачи российским специалистам для изучения.

"Царские волки" постараются затрофеить французскую ракету SCALP, чтобы так же, как и аналогичную Storm Shadow, передать для изучения российской оборонной промышленности. Наши "Охотники за привидениями" уже получили такой приказ", — заявил Рогозин РИА Новости.

Как подчеркнул собеседник, если ракета упадёт в зоне ответственности ЦВ или БАРСов, то бойцы сделают всё, чтобы её заполучить.