Украинские боевики пожаловались на деморализацию: "зелёные новобранцы" видят смерть

Украинский боевик пожаловался американским журналистам на настрой среди солдат. По его словам, обучение заграницей очень отличается от реального боя, и это деморализует.

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Журналистам ВСУшник представился Игорем и рассказал, что совсем "зелёные" новобранцы видят тяжёлые ранения и смерти товарищей, что сильно бьёт по их настрою.

"Их моральный дух быстро падает", — рассказал украинский сержант в беседе с New York Times.

По словам боевика, новобранцы набираются боевого опыта, но слишком медленно.