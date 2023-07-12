Украинский боевик пожаловался американским журналистам на настрой среди солдат. По его словам, обучение заграницей очень отличается от реального боя, и это деморализует.
Журналистам ВСУшник представился Игорем и рассказал, что совсем "зелёные" новобранцы видят тяжёлые ранения и смерти товарищей, что сильно бьёт по их настрою.
"Их моральный дух быстро падает", — рассказал украинский сержант в беседе с New York Times.
По словам боевика, новобранцы набираются боевого опыта, но слишком медленно.
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