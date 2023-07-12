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Пленный азовец* признался в убийстве безоружного мариупольца: выстрелил три-пять раз

Силовые структуры

Пленный боевик украинского националистического полка "Азов"* рассказал, как убил безоружного мирного жителя в Мариуполе. По его словам, он долго наблюдал за мужчиной.

Пленный азовец* признался в убийстве безоружного мариупольца: выстрелил три-пять раз
Фото: lv.sputniknews.ru

По его словам, всё произошло в марте 2022 года. Азовец* находился на наблюдательном посту и заметил безоружного мужчину. Якобы он несколько раз проходил мимо и это вызвало подозрение.

"В день 27-го числа он подошёл ближе и вёл наблюдение за позициями нашими. Я выдвинулся с окна и сделал три-пять выстрелов по нему, после чего мужчина упал набок, далее перевернулся на спину", — рассказал пленный РИА Новости.

В силовых структурах России пояснили агентству, что в этот период российских военных или корректировщиков на территории не было, и боевик убил мирного жителя.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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