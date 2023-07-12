Пленный азовец* признался в убийстве безоружного мариупольца: выстрелил три-пять раз

Пленный боевик украинского националистического полка "Азов"* рассказал, как убил безоружного мирного жителя в Мариуполе. По его словам, он долго наблюдал за мужчиной.

Фото: lv.sputniknews.ru

По его словам, всё произошло в марте 2022 года. Азовец* находился на наблюдательном посту и заметил безоружного мужчину. Якобы он несколько раз проходил мимо и это вызвало подозрение.

"В день 27-го числа он подошёл ближе и вёл наблюдение за позициями нашими. Я выдвинулся с окна и сделал три-пять выстрелов по нему, после чего мужчина упал набок, далее перевернулся на спину", — рассказал пленный РИА Новости.

В силовых структурах России пояснили агентству, что в этот период российских военных или корректировщиков на территории не было, и боевик убил мирного жителя.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.