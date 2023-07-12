Рогов назвал "нелепым мифом" неуязвимость немецких танков Leopard: "Пиар и реклама"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ход боевых действий в зоне спецоперации наглядно показал, что возможности танков Leopard сильно преувеличены, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Согласно данным, озвученным главой Минобороны России Сергеем Шойгу, в ходе контрнаступления ВСУ потеряли множество натовской техники, включая 17 "Леопардов".

"Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Был качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала", — подчеркнул Рогов в интервью агентству РИА Новости.

Ранее луганский военный эксперт рассказал, что российским подразделениям удалось существенно продвинуться в Харьковской области за последние несколько дней.