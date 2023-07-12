Ход боевых действий в зоне спецоперации наглядно показал, что возможности танков Leopard сильно преувеличены, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Согласно данным, озвученным главой Минобороны России Сергеем Шойгу, в ходе контрнаступления ВСУ потеряли множество натовской техники, включая 17 "Леопардов".
"Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Был качественный пиар и реклама, а по итогу техника ничем себя не зарекомендовала", — подчеркнул Рогов в интервью агентству РИА Новости.
Ранее луганский военный эксперт рассказал, что российским подразделениям удалось существенно продвинуться в Харьковской области за последние несколько дней.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".