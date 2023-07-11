Подполковник Марочко заявил, что ВС России существенно продвинулись в Харьковской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За последние дни подразделения ВС России успешно продвигаются к городу Купянску Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Фото: Вадим Савицкий

"За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населённого пункта Купянск. Также освобождён ряд восточных территорий Харьковской области", — отметил он в интервью агентству ТАСС.

По словам отставного подполковника НМ ЛНР, киевский режим в срочном порядке эвакуирует госучреждения, а местные предприниматели перевозят свой бизнес на Западную Украину.

Ранее стало известно, что атака ВСУ на село в Запорожской области закончилась для украинских войск потерей нескольких американских БМП Bradley.