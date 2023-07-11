За последние дни подразделения ВС России успешно продвигаются к городу Купянску Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
"За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населённого пункта Купянск. Также освобождён ряд восточных территорий Харьковской области", — отметил он в интервью агентству ТАСС.
По словам отставного подполковника НМ ЛНР, киевский режим в срочном порядке эвакуирует госучреждения, а местные предприниматели перевозят свой бизнес на Западную Украину.
Ранее стало известно, что атака ВСУ на село в Запорожской области закончилась для украинских войск потерей нескольких американских БМП Bradley.
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