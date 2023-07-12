19FortyFive: армия России использует смертоносный арсенал дронов против ВСУ

Вооружённые силы РФ подавляют контрнаступление Украины благодаря смертоносным дронам. Об этом пишет 19FortyFive.

Фото: kremlin.ru

По словам обозревателя издания Майи Карлин, российские подразделения активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в зоне СВО.

С помощью этого современного оружия бойцы РФ уничтожают военную инфраструктуру и живую силу противника, уточнила журналистка. Она добавила, что операторы российских дронов могут напрямую отслеживать ситуацию на фронте от первого лица.

"Москва в значительной степени полагается на свой арсенал смертоносных дронов-камикадзе, чтобы замедлить контрнаступление Украины", — сказано в публикации.

Ранее аналитики американского издания Military Watch Magazine (MWM) сообщили, что БПЛА "Ланцет" стали играть большую роль в российской спецоперации. Как пояснили эксперты, недавно ВС РФ с помощью этих дронов уничтожили две гаубицы M777 производства США на Херсонском направлении.