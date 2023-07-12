Многих сегодня волнует вопрос, куда пропал "генерал Армагеддон" Сергей Суровикин после военного мятежа.
На проходящем на днях военном совещании вместо него выступал заместитель — Валерий Герасимов.
Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сегодня пролил свет на исчезновение высокопоставленного офицера.
"Суровикин сейчас отдыхает. Пока не доступен", — пишет Telegram-канал Baza, предоставляя кадры с коридоров Госдумы.
Сергей Суровикин является выдающимся командиром ВВС РФ и получил это прозвище за свои безжалостные тактики ударов по городам Сирии.
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