В Госдуме рассказали, где сейчас находится генерал Суровикин

Многих сегодня волнует вопрос, куда пропал "генерал Армагеддон" Сергей Суровикин после военного мятежа.

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На проходящем на днях военном совещании вместо него выступал заместитель — Валерий Герасимов.

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сегодня пролил свет на исчезновение высокопоставленного офицера.

"Суровикин сейчас отдыхает. Пока не доступен", — пишет Telegram-канал Baza, предоставляя кадры с коридоров Госдумы.

Сергей Суровикин является выдающимся командиром ВВС РФ и получил это прозвище за свои безжалостные тактики ударов по городам Сирии.