Беглый оппозиционер: за полгода Вооружённые силы Белоруссии станут боеспособными

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Инструктаж белорусских Вооружённых сил профессионалами из новых военных подразделений из России — тревожный звонок и на "украинском фронте, и на любом другом".

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Об этом сообщил экс-советник российского президента, бежавший на Запад экономист Андрей Илларионов.

По его словам, очевидная вещь, о которой президент Александр Лукашенко сам сказал, это то, что они будут инструкторами для армии РБ, спецслужб, спецназа и так далее.

"Белорусская армия не участвовала ни в войнах в Чечне, ни в войне против Грузии, ни в Африке, ни в арабских странах, ни против Украины. В чём во всём этом ГРУшники, естественно, участвовали. И их опыт, их знания и представление о том, что "как можно и нужно делать", несопоставимы с тем, что было и есть в белорусской армии", — подчеркнул беглый оппозиционер.

Он отметил, что, если там будет несколько тысяч этих бойцов, то во что они "превратят белорусскую армию месяцев через шесть". Илларионов переживает, что эта белорусская армия потом может использоваться знаниями — в том числе, против ВСУ.