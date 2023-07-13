РИА Новости: российские силы перерезали часть логистической трассы на Купянском направлении

Российская армия в ходе успешных боёв на Купянском направлении взяла под огневой контроль участок автотрассы Чугуев-Меловое.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Новосёловское под огневой контроль взят участок трассы Н 26 (Чугуев — Старобельск — Меловое). Ранее украинские боевики использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых", — отметил ополченец, ссылаясь на свои источники.

Эксперт подчеркнул, что в связи с этим фактом и неблагоприятной погодой сейчас у Вооружённых сил Украины затруднена логистика.

Накануне, 12 июля, Минобороны России сообщило, что армия РФ на Купянском направлении за сутки уничтожила до 40 боевиков бандформирования и два танка.

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