ВСУ истратили наступательный потенциал, а резервов хватит лишь до конца июля.
Об этом сообщил глава центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.
По его словам, переданных Киеву снарядов и вооружения недостаточно, а кассетные боеснаряды или дальнобойные ракеты не спасут.
"Они берегут бронетехнику, оставшуюся для последнего броска. Мой прогноз подтверждается — будет зависеть от того, насколько они рискнут своими оставшимися резервами, и когда они их бросят в наступление. Если это произойдет сейчас, — я был уверен, что они всё своё резервное могущество истратят до саммита, но они приберегли и идут на саммит с достаточно унылой физиономией, потому что резервов осталось мало", — в эфире радио "Комсомольская правда" отметил эксперт.
Он отметил, что техники никто не даёт, все снаряды зачищены, и в странах НАТО, и в ближних союзниках — идёт подбирание крох. Ещё на 2-3 недели им хватит. А если они бросят резервы сегодня, то хватит только на неделю, и до августа им некем и нечем будет воевать.
Вся ситуация разрешится в июле, подытожил Подберёзкин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".