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Российский эксперт: оружия для наступления Украине не хватит даже на месяц

1:14
Силовые структуры

ВСУ истратили наступательный потенциал, а резервов хватит лишь до конца июля.

Российский эксперт: оружия для наступления Украине не хватит даже на месяц
Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

Об этом сообщил глава центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

По его словам, переданных Киеву снарядов и вооружения недостаточно, а кассетные боеснаряды или дальнобойные ракеты не спасут.

"Они берегут бронетехнику, оставшуюся для последнего броска. Мой прогноз подтверждается — будет зависеть от того, насколько они рискнут своими оставшимися резервами, и когда они их бросят в наступление. Если это произойдет сейчас, — я был уверен, что они всё своё резервное могущество истратят до саммита, но они приберегли и идут на саммит с достаточно унылой физиономией, потому что резервов осталось мало", — в эфире радио "Комсомольская правда" отметил эксперт.

Он отметил, что техники никто не даёт, все снаряды зачищены, и в странах НАТО, и в ближних союзниках — идёт подбирание крох. Ещё на 2-3 недели им хватит. А если они бросят резервы сегодня, то хватит только на неделю, и до августа им некем и нечем будет воевать.

Вся ситуация разрешится в июле, подытожил Подберёзкин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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