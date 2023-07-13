Факт поставок истребителей F-16 на Украину будет расцениваться Россией в качестве угрозы в ядерной сфере, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, страны НАТО провоцируют прямой вооружённый конфликт с Москвой, который приведёт к катастрофическим последствиям. Как пояснил дипломат, в ходе выполнения задач СВО бойцы РФ не будут разбираться, способен ли конкретный истребитель доставлять ядерное оружие.
"Сам факт появления подобных систем у Вооружённых сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", — подчеркнул Лавров в беседе с "Лентой.ру".
Глава МИД добавил, что сценарии использования российских ядерных вооружений включены в Военную доктрину.
Ранее генерал-лейтенант ВС США в отставке Чарли Мур назвал обслуживающий персонал самолётов F-16 главной целью российских подразделений на Украине.
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