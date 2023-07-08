Newsweek: обслуживающий персонал F-16 на Украине станет главной целью для армии России

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если США или НАТО решат передать Украине истребители F-16, российские военные начнут охоту за обслуживающим персоналом этих самолётов, заявил генерал-лейтенант американской армии в отставке Чарли Мур.

Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Научить самих украинцев можно лишь нескольким аспектам обслуживания F-16, ремонтировать авионику и гидравлические системы истребителей должны западные специалисты, отметил он.

"Украине потребуются западные или натовские подрядчики, по крайней мере на начальный период, для наблюдения за наиболее сложным техническим обслуживанием", — цитирует эксперта издание Newsweek.

Неписаные правила вооружённых конфликтов подразумевают, добавил Мур, что базы с ударными самолётами становятся "законными военными целями".

"И это вызывает большую, большую озабоченность", — резюмировал генерал.