Группировка Западного военного округа (ЗВО) перешла в наступление под Куземовкой. Об этом сообщили военные корреспонденты Telegram-канала WarGonzo.
Бойцам группировки "Запад" удалось захватить несколько укреплённых позиций ВСУ, завладеть артиллерийскими орудиями противника, а также взять много солдат в плен.
В результате наступления ЗВО уничтожена бронированная техника ВСУ: три танка, четыре американских боевых машины пехоты Bradley и один британский бронетранспортёр Spartan.
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