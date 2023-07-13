WarGonzo: группировка ЗВО пошла в наступление под Куземовкой

Группировка Западного военного округа (ЗВО) перешла в наступление под Куземовкой. Об этом сообщили военные корреспонденты Telegram-канала WarGonzo.

Фото: redstar.ru

Бойцам группировки "Запад" удалось захватить несколько укреплённых позиций ВСУ, завладеть артиллерийскими орудиями противника, а также взять много солдат в плен.

В результате наступления ЗВО уничтожена бронированная техника ВСУ: три танка, четыре американских боевых машины пехоты Bradley и один британский бронетранспортёр Spartan.