Многие военные аналитики убеждены, что после провального контрнаступления ВСУ перейдут к обороне. Украинские войска засядут в окопах и начнут наносить удары по российской территории западными дальнобойными ракетами, считают эксперты.
Однако на данный момент оборонительные позиции занимает российская армия, создавая благоприятные условия для перехода в наступление. Об этом сообщил военный разведчик, полковник, Герой России Рустем Клупов.
"Наше общее, глобальное наступление, я так понимаю, полностью ещё не готово. Слишком много было израсходовано сил и средств на остановку украинского наступления. Теперь силы нам следует накопить", — объяснил он в беседе с "МК".
В скором времени Россия нанесёт мощные контрудары, добавил эксперт. Уже сейчас ВС РФ в районе Купянска, Соледара и Авдеевки "бьют копытом" и рвутся вперёд, но их пока сдерживают, отметил Клупов. Россия не показывает свои резервы, а собирает все возможности в единый кулак.
"Лучше спрятать его, не демонстрируя, и готовиться к мощному удару", — заключил разведчик.
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