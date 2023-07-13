Литовкин: ВСУ смогут ещё очень долго сражаться с Россией благодаря оружию Запада

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад поставляет оружие Киеву по принципу "корми собаку, чтобы она не сдохла от голода, но громко лаяла". Об этом в интервью Pravda.Ru заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, страны НАТО снабжают Вооружённые силы Украины (ВСУ) не для победы в результате контрнаступления, а для истощения России.

"Им нужно разорить РФ в вооружённом конфликте, её экономику, финансы, людские ресурсы источить. Поэтому Запад будет поставлять Украине понемногу, но достаточно, чтобы ВСУ могли сражаться. Так что оружия может хватить надолго, у Запада бесконечные ресурсы. Говорить о том, на какой срок этой техники хватит, бессмысленно. Чтобы поддерживать боевое состояние Украины, хватит на очень долгий период", — сказал Литовкин.

Эксперт считает, что НАТО не сократит поставки военной и финансовой помощи Киеву. При этом он подчеркнул: западные страны действуют в собственных интересах, а не в интересах Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить ВСУ свыше 50 дальнобойных ракет SCALP. Кроме того, Белый дом недавно объявил о решении поставить кассетные снаряды на Украину, а власти Германии сообщили, что Киев получит от Берлина пакет военной помощи на 700 миллионов евро.