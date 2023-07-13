Бойцу "Южной" группировки российской армии с позывным Юган, невзирая на полученную контузию, удалось в одиночку отбить атаку со стороны подразделения ВСУ на Донецком направлении, пишет РИА Новости.
Российский военный выиграл время для контратаки благодаря тому, что укронацисты в ходе очередного наступления в ДНР перепутали местоположение окопов противника.
Юган открыл огонь, после чего со стороны позиций киевского режима раздался выстрел из гранатомёта. Получив контузию, военный ВС РФ сменил позицию и продолжил открывать огонь. Один из украинцев был ранен, второй нарвался на мину в попытке сбежать.
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