Военный ВС РФ Юган в одиночку отбил атаку боевиков ВСУ, невзирая на контузию

Бойцу "Южной" группировки российской армии с позывным Юган, невзирая на полученную контузию, удалось в одиночку отбить атаку со стороны подразделения ВСУ на Донецком направлении, пишет РИА Новости.

Фото: topwar.ru

Российский военный выиграл время для контратаки благодаря тому, что укронацисты в ходе очередного наступления в ДНР перепутали местоположение окопов противника.

Юган открыл огонь, после чего со стороны позиций киевского режима раздался выстрел из гранатомёта. Получив контузию, военный ВС РФ сменил позицию и продолжил открывать огонь. Один из украинцев был ранен, второй нарвался на мину в попытке сбежать.