Российские военнослужащие успешно отразили за минувшие сутки 10 атак со стороны боевиков ВСУ под Артёмовском на Донецком направлении, следует из заявления Минобороны РФ.
Ещё четыре нападения укронацистов были отражены в ходе ожесточённых боевых действий в ДНР, сообщили в профильном ведомстве.
Киевский режим потерял на Донецком направлении: 430 человек, 11 боевых автомобилей, три пикапа, семь машин и гаубицу Д-30.
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