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Минобороны: Украина потеряла на Донецком направлении 430 военных и боевую технику

Силовые структуры

Российские военнослужащие успешно отразили за минувшие сутки 10 атак со стороны боевиков ВСУ под Артёмовском на Донецком направлении, следует из заявления Минобороны РФ.

Ещё четыре нападения укронацистов были отражены в ходе ожесточённых боевых действий в ДНР, сообщили в профильном ведомстве.

Киевский режим потерял на Донецком направлении: 430 человек, 11 боевых автомобилей, три пикапа, семь машин и гаубицу Д-30.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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