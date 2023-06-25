Минобороны: Украина потеряла на Донецком направлении 430 военных и боевую технику

Российские военнослужащие успешно отразили за минувшие сутки 10 атак со стороны боевиков ВСУ под Артёмовском на Донецком направлении, следует из заявления Минобороны РФ.

Ещё четыре нападения укронацистов были отражены в ходе ожесточённых боевых действий в ДНР, сообщили в профильном ведомстве.

Киевский режим потерял на Донецком направлении: 430 человек, 11 боевых автомобилей, три пикапа, семь машин и гаубицу Д-30.