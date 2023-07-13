В ходе спецоперации следует прислушиваться ко всем заявлениям участников боевых действий. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин.
Ранее командующий 58-й общевойсковой армией Иван Попов доложил начальству о проблемах на фронте, после чего его отстранили от должности. Его аудиосообщение опубликовал депутат Андрей Гурулёв.
Заварзин подчеркнул: разные мнения в ходе военных действий — это нормальная ситуация. Поэтому к каждому генералу необходимо прислушиваться, делать выводы и устранять озвученные проблемы.
"Будут разбираться, правильно или неправильно. Не думаю, что нужно нападать на того, кто что-то сказал. Каждый случай требует индивидуального подхода. Может, в суждениях ошибка, может, в оценках. Надо разбираться", — рассказал он в беседе с НСН.
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