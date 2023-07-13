Генерал Заварзин призвал разобраться в отстранении командующего Попова

В ходе спецоперации следует прислушиваться ко всем заявлениям участников боевых действий. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин.

Фото: dnr-hotline.ru

Ранее командующий 58-й общевойсковой армией Иван Попов доложил начальству о проблемах на фронте, после чего его отстранили от должности. Его аудиосообщение опубликовал депутат Андрей Гурулёв.

Заварзин подчеркнул: разные мнения в ходе военных действий — это нормальная ситуация. Поэтому к каждому генералу необходимо прислушиваться, делать выводы и устранять озвученные проблемы.

"Будут разбираться, правильно или неправильно. Не думаю, что нужно нападать на того, кто что-то сказал. Каждый случай требует индивидуального подхода. Может, в суждениях ошибка, может, в оценках. Надо разбираться", — рассказал он в беседе с НСН.