Депутат Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отставки

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов подтвердил факт своего отстранения от службы, публично обратившись к подчинённым. Заявление офицера опубликовал в Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулёв.

Фото: https://zp-news.ru/society/2023/07/12/168294.html

Генерал связал решение об отстранении со "сложной ситуацией со старшим начальством". Попов отметил, что за последние несколько дней "произошло много событий", в том числе отстранение его от должности командующего.

При этом он добавил, что всегда был честен и не мог в сложной ситуации промолчать или смалодушничать, обозначив все проблемные вопросы, которые существуют в армии на сегодняшний день.

По словам Попова, в ходе разговора с начальством он заострил внимание на самой главной трагедии современных боевых действий и поднял ряд других проблем, высказав их на самом высоком уровне, откровенно и предельно жёстко.

Попов также заявил, что сейчас 58-ю армию возглавил генерал-лейтенант Денис Лямин, а он ждёт получения предложения по дальнейшему прохождению службы.

Пока Минобороны РФ информацию об отстранении Попова официально не комментировало.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.