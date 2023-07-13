Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, зачем российские ВКС спустя долгое время снова нанесли ракетный удар по острову Змеиный через неделю после посещения его президентом Украины Владимиром Зеленским.
Поводом для нанесения удара по Змеиному стала военная хитрость Киева, заявил эксперт в беседе с "МК".
По его словам, ВСУ снова пытались милитаризовать остров под информационным прикрытием приезда Зеленского и установили там радиолокационную станцию обзора водной глади, которая угрожает российским кораблям.
"Все террористические акты, которые осуществляются на Чёрном море украинскими надводными и подводными безэкипажными катерами, могли курироваться именно с острова Змеиный. То есть остров перестал быть демилитаризованной зоной, поэтому мы нанесли по нему удар", — объяснил Матвийчук.
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Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.