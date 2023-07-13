МК: полковник Матвийчук раскрыл цель российского удара по острову Змеиный

Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, зачем российские ВКС спустя долгое время снова нанесли ракетный удар по острову Змеиный через неделю после посещения его президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Поводом для нанесения удара по Змеиному стала военная хитрость Киева, заявил эксперт в беседе с "МК".

По его словам, ВСУ снова пытались милитаризовать остров под информационным прикрытием приезда Зеленского и установили там радиолокационную станцию обзора водной глади, которая угрожает российским кораблям.

"Все террористические акты, которые осуществляются на Чёрном море украинскими надводными и подводными безэкипажными катерами, могли курироваться именно с острова Змеиный. То есть остров перестал быть демилитаризованной зоной, поэтому мы нанесли по нему удар", — объяснил Матвийчук.

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