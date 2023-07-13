"РВ": ВКС РФ нанесли повторный массированный удар по украинским позициям на Змеином

Российская армия повторно ударила по объектам и позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенным на острове Змеиный.

Фото: Telegram

Как сообщает "Русская весна", остров атаковали российские истребители. В Telegram-канале издания отмечается, что речь идёт об очередном массированном ударе Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

В среду, 12 июля, армия России впервые за долгое время реализовала атаку на Змеиный с помощью боевых самолётов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации украинских СМИ, недавно на острове побывал президент Украины Владимир Зеленский.

Военспец, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что на Змеином размещены объекты ВСУ, которые создают угрозу для граждан РФ.