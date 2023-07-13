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"РВ": ВКС РФ нанесли повторный массированный удар по украинским позициям на Змеином

Силовые структуры

Российская армия повторно ударила по объектам и позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенным на острове Змеиный.

"РВ": ВКС РФ нанесли повторный массированный удар по украинским позициям на Змеином
Фото: Telegram

Как сообщает "Русская весна", остров атаковали российские истребители. В Telegram-канале издания отмечается, что речь идёт об очередном массированном ударе Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

В среду, 12 июля, армия России впервые за долгое время реализовала атаку на Змеиный с помощью боевых самолётов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации украинских СМИ, недавно на острове побывал президент Украины Владимир Зеленский.

Военспец, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что на Змеином размещены объекты ВСУ, которые создают угрозу для граждан РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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