Штурм армии РФ у Кременной: боевик получил гранату в лицо от "Отважных"

Продолжаются бои у посёлка Кременная в ЛНР. Об этом сообщают разведчики отряда "Ахмат".

Фото: t.me/RVvoenkor

Бойцы предоставляют видеокадры эпизода боя, где боевик украинской армии получил гранату "в лицо" от бойцов группы "О".

Штурмовые группы 80-го гвардейского уральского танкового полка Центрального военного округа атакуют опорный пункт бандформирований в лесах Серебрянского лесничества. Всушник не заметил, как близко подошли русские солдаты, за что и поплатился жизнью, отмечает военкор Мурад Газдиев.

На той же точке в блиндаже закидали гранатами ещё нескольких бандеровцев ВСУ. Пленных нет.

