Продолжаются бои у посёлка Кременная в ЛНР. Об этом сообщают разведчики отряда "Ахмат".
Бойцы предоставляют видеокадры эпизода боя, где боевик украинской армии получил гранату "в лицо" от бойцов группы "О".
Штурмовые группы 80-го гвардейского уральского танкового полка Центрального военного округа атакуют опорный пункт бандформирований в лесах Серебрянского лесничества. Всушник не заметил, как близко подошли русские солдаты, за что и поплатился жизнью, отмечает военкор Мурад Газдиев.
На той же точке в блиндаже закидали гранатами ещё нескольких бандеровцев ВСУ. Пленных нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.