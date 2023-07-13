Российские войска продолжают наступление на Купянск и берут в клещи Новосёловку

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжаются бои в Харьковской области, где наступает 1-я танковая армия ВС РФ.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В ходе наступательной операции у н. п. Новосёловское армия России установила контроль над оставшейся частью посадки в серой зоне и частью у железной дороги. Это уже признали и военные аналитики Киева.

ВСУ после этого пытались контратаковать лесополосу у ж/д, но российская армия изменила тактику, перейдя к обороне и начала контрнаступление южнее села с целью выхода на господствующую высоту и полуокружения населённого пункта и боевиков там.

На данный момент продолжаются бои у посёлков Стельмаховка и Новосёловское.

"Российским войскам удалось продвинуться и закрепиться вдоль нескольких лесополос и в двух опорных пунктах", — сообщает сегодня сводка Генштаба ВСУ.

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