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Российские войска продолжают наступление на Купянск и берут в клещи Новосёловку

0:59
Силовые структуры

Продолжаются бои в Харьковской области, где наступает 1-я танковая армия ВС РФ.

Российские войска продолжают наступление на Купянск и берут в клещи Новосёловку
Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В ходе наступательной операции у н. п. Новосёловское армия России установила контроль над оставшейся частью посадки в серой зоне и частью у железной дороги. Это уже признали и военные аналитики Киева.

ВСУ после этого пытались контратаковать лесополосу у ж/д, но российская армия изменила тактику, перейдя к обороне и начала контрнаступление южнее села с целью выхода на господствующую высоту и полуокружения населённого пункта и боевиков там.

На данный момент продолжаются бои у посёлков Стельмаховка и Новосёловское.

"Российским войскам удалось продвинуться и закрепиться вдоль нескольких лесополос и в двух опорных пунктах", — сообщает сегодня сводка Генштаба ВСУ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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