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Guardian: британский наёмник ВСУ назвал русских бойцов очень опасными

1:13
Силовые структуры

Воюющий в ВСУ экс-морской пехотинец из Британии Алан заявил, что российские солдаты невероятно опасны и отлично показывают себя в артдуэлях и средствах РЭБ.

Guardian: британский наёмник ВСУ назвал русских бойцов очень опасными
Фото: sportskeeda.com

Цитирует его газета Guardian.

"Было бы безрассудным полагать, что (в РФ) нет достойных подразделений или мотивированных войск. Они крепкие, очень опасные, хороши в артиллерии и радиоэлектронной борьбе", — в частности, отмечает 58-летний наёмник.

С началом СВО британец присоединился к подразделению "Волки Да Винчи", под командованием Дмитрия Коцюбайло, погибшего под Артёмовском в марте 2023 года.

Несколько месяцев Алан участвовал в боевых действиях в том же районе. Он подчёркивает, что большинство наёмников уже оттуда сбежали, а многие погибли. В каждом батальоне ВСУ насчитываются десятки "легионеров", сказал Алан.

В понедельник МО РФ сообщило, что Украина усилила вербовку наемников в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Азии на фоне срыва мобилизации и для неразглашения больших потерь армии Украины.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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