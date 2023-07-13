Расчёт самоходного артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" армии России продолжает уничтожать технику ВСУ.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

САУ российского расчёта, корректируемым боеприпасом "Краснополь" уничтожил танк Вооружённых сил Украины, выехавший для поддержки боевиков армии Украины при попытке наступления на российский опорный пункт.

Момент сожжения украинского танка попал на видео. Снят ролик при помощи беспилотного летательного аппарата, подытожили военкоры.

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