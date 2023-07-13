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В боях под Кременной группировка "Отважных" уничтожает танки ВСУ

0:39
Силовые структуры

Расчёт самоходного артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" армии России продолжает уничтожать технику ВСУ.

В боях под Кременной группировка "Отважных" уничтожает танки ВСУ
Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

САУ российского расчёта, корректируемым боеприпасом "Краснополь" уничтожил танк Вооружённых сил Украины, выехавший для поддержки боевиков армии Украины при попытке наступления на российский опорный пункт.

Момент сожжения украинского танка попал на видео. Снят ролик при помощи беспилотного летательного аппарата, подытожили военкоры.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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