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Эксперт Шурыгин назвал причину отстранения от должности генерала Попова

1:26
Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин высказался по поводу отстранения от должности командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Аналитик в своём Telegram-канале назвал ситуацию "очень противоречивой".

Эксперт Шурыгин назвал причину отстранения от должности генерала Попова
Фото: https://24newnews.ru/life/general-zavarzin-kazhdyy-sluchay-kak-i-uvolnenie-generala-popova-nuzhno-rassmatrivat-individualno-i-razbiratsya-166254.html

Сам ход спецоперации показывает, что далеко не всегда те, кого в чём-то хотят обвинить, оказываются виноватыми. Также как и далеко не всегда те, кого хотят защитить, оказываются абсолютно правы во всём. И ситуация с Поповым тому наглядное доказательство, заметил эксперт.

Он добавил, что ни в чём не может упрекнуть экс-командующего, назвав его одним из лучших российских генералов.

По мнению Шурыгина, чем сейчас закончится эта история, гадать очень сложно, но есть ещё президент, в чьей компетенции находятся все назначения и утверждения всех отставок. Поэтому последнее слово за ним.

"Напомню только, что причиной всего конфликта, по крайней мере по той информации, которая была озвучена, стал доклад генерала Попова Верховному главнокомандующему, в котором он обрисовал ситуацию на вверенном ему участке фронта вверенной ему армии. Я очень хочу, чтобы эта история нас многому научила", — заключил аналитик.

Ранее своё мнение по поводу влияния этих событий на ход СВО высказал полковник запаса Андрей Головатюк.

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58-я армия: самая воюющая и самая современная
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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