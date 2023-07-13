Эксперт Шурыгин назвал причину отстранения от должности генерала Попова

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин высказался по поводу отстранения от должности командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Аналитик в своём Telegram-канале назвал ситуацию "очень противоречивой".

Фото: https://24newnews.ru/life/general-zavarzin-kazhdyy-sluchay-kak-i-uvolnenie-generala-popova-nuzhno-rassmatrivat-individualno-i-razbiratsya-166254.html

Сам ход спецоперации показывает, что далеко не всегда те, кого в чём-то хотят обвинить, оказываются виноватыми. Также как и далеко не всегда те, кого хотят защитить, оказываются абсолютно правы во всём. И ситуация с Поповым тому наглядное доказательство, заметил эксперт.

Он добавил, что ни в чём не может упрекнуть экс-командующего, назвав его одним из лучших российских генералов.

По мнению Шурыгина, чем сейчас закончится эта история, гадать очень сложно, но есть ещё президент, в чьей компетенции находятся все назначения и утверждения всех отставок. Поэтому последнее слово за ним.

"Напомню только, что причиной всего конфликта, по крайней мере по той информации, которая была озвучена, стал доклад генерала Попова Верховному главнокомандующему, в котором он обрисовал ситуацию на вверенном ему участке фронта вверенной ему армии. Я очень хочу, чтобы эта история нас многому научила", — заключил аналитик.

Ранее своё мнение по поводу влияния этих событий на ход СВО высказал полковник запаса Андрей Головатюк.

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