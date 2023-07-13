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Полковник Головатюк объяснил, как отстранение генерала Попова повлияет на ход СВО

Силовые структуры

Ситуацию с отстранением от должности командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова прокомментировал член президиума организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк. Эксперт в беседе с Pravda.Ru высказал своё мнение по поводу дальнейшего развития событий и возможном влиянии их на ход спецоперации.

Полковник Головатюк объяснил, как отстранение генерала Попова повлияет на ход СВО
Фото: https://zp-news.ru/society/2023/07/12/168294.html

"Я считаю, что на ход СВО это никак не повлияет. Потому что генерал Попов при всём моем уважении к нему — это не та личность, которая влияет, в целом, на ход специальной военной операции. Вероятно, руководству Минобороны было виднее, где использовать генерала", — заявил полковник.

Он предположил, что экс-командующему найдут достойное применение для того, чтобы он в дальнейшем продолжал выполнять свои должностные обязанности, может быть, на какой-то другой должности, не исключено, что на вышестоящей или равнозначной.

"Но, я считаю, что таким офицерам надо предоставлять новые должности, чтобы они могли реализовать свои возможности", — заключил военный эксперт.

Ранее глава генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал поступок депутата Госдумы Андрея Гурулёва, разместившего в Telegram-канале запись обращения генерала Попова, подтверждающее его отстранение.

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58-я армия: самая воюющая и самая современная
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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