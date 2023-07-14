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В родном городе Зеленского — Кривом Роге беспилотники уничтожили склад и ангары с техникой

Силовые структуры

Ночью 14 июля ударные беспилотные аппараты ВС РФ поразили военную инфраструктуру в Днепропетровской области.

В родном городе Зеленского — Кривом Роге беспилотники уничтожили склад и ангары с техникой
Фото: https://t.me/RtrDonetsk/7631

Это уже признали местные власти, сообщив о попаданиях по объектам.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своём Telegram-канале поздно ночью написал, что в городе слышны взрывы и призвал горожан ничего не снимать на камеры.

"К сожалению, в Кривом Роге есть попадания. Одно попадание — по коммунальному предприятию. На его территории уничтожено одно админздание, бокс для хранения техники, семь единиц автотранспорта, повреждены три административных здания. Также попадание в одноэтажное административное здание и боксы для хранения техники. Пожары ликвидированы", — в частности, отметил Вилкул.

Руководитель Днепропетровской администрации Сергей Лысак в свою очередь выложил фото разрушений и тушения пожара и добавил, что удары были нанесены и по Синельниковскому району.

"Повреждён склад, частный дом и линия электропередач. Люди не пострадали", — заявил Лысак.

При этом Киев утверждает, что ночью над Украиной сбиты 16 из 17 БПЛА-камикадзе.

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Зеленский проиграл: Украина - без членства в НАТО
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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