Сеймур Херш: армия России легко справится с наступлением ВСУ и начнёт своё в августе

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы "легко справятся" с украинским контрнаступлением и начнут своё в августе.

Фото: The Daily Beast

Об этом сообщил американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

Он ссылается на источники среди чиновников США и отмечает, что киевский режим столкнётся скоро с "настоящими проблемами". Даже кассетные боеприпасы, поставляемые Соединёнными Штатами, не смогут изменить ход военного конфликта.

Журналист убеждён, что Вашингтон ошибся с оценкой ситуации на спецоперации и "контрнаступление" украинских войск идёт весьма неудачно.

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