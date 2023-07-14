Российские Вооружённые силы "легко справятся" с украинским контрнаступлением и начнут своё в августе.
Об этом сообщил американский журналист-расследователь Сеймур Херш.
Он ссылается на источники среди чиновников США и отмечает, что киевский режим столкнётся скоро с "настоящими проблемами". Даже кассетные боеприпасы, поставляемые Соединёнными Штатами, не смогут изменить ход военного конфликта.
Журналист убеждён, что Вашингтон ошибся с оценкой ситуации на спецоперации и "контрнаступление" украинских войск идёт весьма неудачно.
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