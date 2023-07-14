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Ветеран СВР Корольков: ВС РФ перейдут от противостояния на линии обороны к наступлению

1:53
Силовые структуры

ВС России способны начать наступление в Донбассе после оборонительных действий, чтобы спасти Донецк от окончательного разрушения. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки (СВР) Лев Корольков.

Ветеран СВР Корольков: ВС РФ перейдут от противостояния на линии обороны к наступлению
Фото: Вадим Савицкий

По его мнению, Москва готова к любому развитию обстоятельств. Он подчеркнул: июль и август станут решающими месяцами, поскольку в конце лета будет ясно, что Украина, несмотря на активную помощь Запада, не смогла решить ни одной задачи. Как пояснил ветеран СВР, поставки разных видов вооружений не являются решающим фактором победы.

Эксперт считает, что в рядах ВСУ нет персонала для всеобъемлющего контрнаступления.

"Наступления ВСУ просто не будет из-за нехватки хорошо подготовленных военных. Мы вели конфликт в белых перчатках. Думаю, что он перейдёт в такую стадию, когда будут использованы все способы ведения боевых действий, включая кассетные снаряды. У нас запасы очень большие. Инфраструктуру и промышленность ВСУ добьют окончательно. Сдерживающего фактора не будет. Если правильно понимать слова президента РФ Владимира Путина, мы внесём новые элементы в тактику боя: от противостояния на линии обороны до наступления там, где наше командование сочтёт нужным", — сказал Корольков.

Он добавил, что ВС РФ могут начать наступательную операцию практически на любом направлении, в том числе в Донбассе. Все необходимые ресурсы у армии пока есть, заключил специалист.

Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что российские войска "легко справятся" с контрнаступлением ВСУ и пойдут в своё уже в августе.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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