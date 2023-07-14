Залужный против второго этапа контрнаступления ВСУ, так как его провал станет началом наступления ВС РФ

Украинские интернет-ресурсы публикуют информацию о новом плане контрнаступления ВСУ, в ходе которого фронт будет растянут на Херсонщину. Валерий Залужный выступает против второго этапа "контрнаступа", аргументируя тем, что в случае очередного провала российские войска пойдут в наступление.

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Первый этап оказался неудачным. Этот факт констатирует даже Запад, Вашингтон же и вовсе остался недоволен результатами и планирует урезать военную помощь с нового года, если успехов на фронте не будет.

По неподтверждённым данным, Украине отведено время до ноября 2023 года, чтобы исправить положение. Залужный считает, что такой обширный второй этап контрнаступления окончательно истощит ВСУ, а переброска техники и личного состава ещё и на Херсонское направление оголит важные участки, чем Россия и воспользуется.