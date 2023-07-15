Бойцы "Шторм Z" группировки "Юг" захватили планшет с секретной системой ВСУ "Крапива"

Бойцам подразделения "Шторм Z" Южного военного округа в ходе боя на Угледарском направлении удалось захватить планшет с системой управление боем "Крапива".

Фото: redstar.ru

С помощью этого программного комплекса командование ВСУ координирует действия войск на линии боевого соприкосновения, рассказал командир отряда "Шторм Z" в интервью изданию РИА Новости.

"С этим планшетом сидит группа в блиндаже, видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете (отметку. — Прим. ред.), и все войска, которые находятся, видят, что там идёт наша техника", — пояснил он.

Таким образом данные, полученные любым подразделением ВСУ, становятся доступны всем остальным украинским частям.

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