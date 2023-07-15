Командир батальона ОБТФ "Каскад": на Угледарском направлении пропала западная техника

На Углерадском направлении больше не видно западной техники, которой здесь раньше было очень много. Таким наблюдением поделился командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" с позывным "Зима".

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Военный считает, что это говорит об ослаблении противника, ведь в первую неделю контрнаступления иностранная техника использовалась украинскими подразделениями очень активно для продвижения.

"Тактика действия противника была: на бронетехнике подъехать, высадить десант, прорваться. После того, как они понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники на данный момент мы не наблюдаем", — рассказал "Зима" в разговоре с РИА Новости.

Положение на Угледарском направлении по-прежнему непростое, ВСУ не оставляют попыток ослабить российскую оборону при помощь артиллерийских ударов, выявив таким образом её слабые места. Однако эти попытки остаются безуспешными.

"Мы ведем контрбатарейную борьбу и выявляем огневые точки противника и их уничтожаем", — добавил командир.