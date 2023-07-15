Рогов: в рядах боевиков ВСУ в Запорожье преобладают польские наёмники

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В составе войск укронацистов на территории Запорожской области преобладают в настоящее время наёмники из Польши, следует из сегодняшнего заявления руководителя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Фото: Правда.Ру

Он проинформировал также о том, что в зоне проведения военной спецоперации на запорожском направлении сейчас очень много "чеченоязычных шайтанов", как их предпочитают называть власти Чеченской Республики. Речь идёт о представителях террористических группировок, "качавших в своё время тему Ичкерии", уточнил Рогов.