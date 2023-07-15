В составе войск укронацистов на территории Запорожской области преобладают в настоящее время наёмники из Польши, следует из сегодняшнего заявления руководителя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.
Он проинформировал также о том, что в зоне проведения военной спецоперации на запорожском направлении сейчас очень много "чеченоязычных шайтанов", как их предпочитают называть власти Чеченской Республики. Речь идёт о представителях террористических группировок, "качавших в своё время тему Ичкерии", уточнил Рогов.
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