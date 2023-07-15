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ВС РФ активно уничтожают позиции боевиков ВСУ на Херсонском направлении

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Силовые структуры

Военнослужащие подразделений российской армии продолжают планомерно ликвидировать позиции укронацистов в зоне проведения спецоперации на Херсонском направлении.

ВС РФ активно уничтожают позиции боевиков ВСУ на Херсонском направлении
Фото: ngu.gov.ua

Военкор Лисицын проинформировал об уничтожении месторасположения украинских военных с помощью ракеты Х-38. Один из пунктов управления киевского режима был ликвидирован беспилотниками российской армии, заявил эксперт.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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