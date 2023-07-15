ВС РФ активно уничтожают позиции боевиков ВСУ на Херсонском направлении

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие подразделений российской армии продолжают планомерно ликвидировать позиции укронацистов в зоне проведения спецоперации на Херсонском направлении.

Фото: ngu.gov.ua

Военкор Лисицын проинформировал об уничтожении месторасположения украинских военных с помощью ракеты Х-38. Один из пунктов управления киевского режима был ликвидирован беспилотниками российской армии, заявил эксперт.