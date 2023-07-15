Военнослужащие подразделений российской армии продолжают планомерно ликвидировать позиции укронацистов в зоне проведения спецоперации на Херсонском направлении.
Военкор Лисицын проинформировал об уничтожении месторасположения украинских военных с помощью ракеты Х-38. Один из пунктов управления киевского режима был ликвидирован беспилотниками российской армии, заявил эксперт.
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