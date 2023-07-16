Губернатор Развожаев: флот, ПВО и РЭБ отразили атаку восьми БПЛА на Севастополь

Ночная атака группы беспилотников противника на Севастополь успешно отражена Вооруженными силами России, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: Вадим Савицкий

Украинские дроны атаковали город с различных направлений, добавил он.

"Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, один беспилотник был сбит над морем, пять БПЛА удалось подавить системами радиоэлектронной борьбы, а пару надводных дронов неприятеля корабли ВМС РФ уничтожили на внешнем рейде.

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