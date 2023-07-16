Ночная атака группы беспилотников противника на Севастополь успешно отражена Вооруженными силами России, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Украинские дроны атаковали город с различных направлений, добавил он.
"Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, один беспилотник был сбит над морем, пять БПЛА удалось подавить системами радиоэлектронной борьбы, а пару надводных дронов неприятеля корабли ВМС РФ уничтожили на внешнем рейде.
Ранее американский военный эксперт заявил, что президент Украины и офицеры ВСУ находятся в отчаянии после данных об огромных потерях украинской армии во время контрнаступления.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский гранатомётчик с позывным "Тапок" проявил смекалку во время штурма позиции противника под Кременной и взял в плен троих боевиков ВСУ.