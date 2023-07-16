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Украинская национальная ТРК "Общественное" проинформировала о мощных взрывах в Сумах

Силовые структуры

Мощные взрывы раздались утром 16 июля в Сумах — городе, расположенном в северной части Украины. Ранее там была объявлена воздушная тревога, следует из сообщения корреспондентов украинской национальной ТРК "Общественное".

Украинская национальная ТРК "Общественное" проинформировала о мощных взрывах в Сумах
Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

В Telegram-канале телерадиокомпании сообщается о том, что два взрыва прогремели в воскресенье в 11:05. Информация о разрушениях и жертвах пока не поступала.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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