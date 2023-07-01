На Украине опять звучит сирена воздушной тревоги.
На сей раз она объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Сирена воздушной тревоги в областях прозвучала в 19:30.
А тем временем, в освобождённом Россией Мелитополе прогремел взрыв. По предварительной информации, сработала российская система противовоздушной обороны, сообщают власти региона.
Ранее военкор Александр Сладков заявлял, что киевская власть готовится сдать Харьков и Сумы.
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