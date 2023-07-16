Состоявшийся в Вильнюсе саммит НАТО чётко продемонстрировал наличие определённых трещин во взаимоотношениях американского и украинского лидеров, следует из публикации корреспондентов информационного издания The Hill.
Лидер киевского режима Владимир Зеленский был крайне недоволен нежеланием Джо Байдена ускорить процесс вхождения Украины в состав НАТО, пишут авторы статьи.
Президент США проявил в свою очередь особое недовольство поведением украинского коллеги. Комментарий Байдена о том, что Украина не готова войти в Военный альянс, был одним из наиболее чётких заявлений по данному вопросу. К огромному "раздражению Зеленского" главу Белого дома поддержали многие члены НАТО, резюмировали обозреватели Hill.
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