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Hill: саммит НАТО в Вильнюсе открыл серьёзные трещины во взаимоотношениях Зеленского с Байденом

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Силовые структуры

Состоявшийся в Вильнюсе саммит НАТО чётко продемонстрировал наличие определённых трещин во взаимоотношениях американского и украинского лидеров, следует из публикации корреспондентов информационного издания The Hill.

Hill: саммит НАТО в Вильнюсе открыл серьёзные трещины во взаимоотношениях Зеленского с Байденом
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Лидер киевского режима Владимир Зеленский был крайне недоволен нежеланием Джо Байдена ускорить процесс вхождения Украины в состав НАТО, пишут авторы статьи.

Президент США проявил в свою очередь особое недовольство поведением украинского коллеги. Комментарий Байдена о том, что Украина не готова войти в Военный альянс, был одним из наиболее чётких заявлений по данному вопросу. К огромному "раздражению Зеленского" главу Белого дома поддержали многие члены НАТО, резюмировали обозреватели Hill.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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