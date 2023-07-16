Hill: саммит НАТО в Вильнюсе открыл серьёзные трещины во взаимоотношениях Зеленского с Байденом

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Состоявшийся в Вильнюсе саммит НАТО чётко продемонстрировал наличие определённых трещин во взаимоотношениях американского и украинского лидеров, следует из публикации корреспондентов информационного издания The Hill.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Лидер киевского режима Владимир Зеленский был крайне недоволен нежеланием Джо Байдена ускорить процесс вхождения Украины в состав НАТО, пишут авторы статьи.

Президент США проявил в свою очередь особое недовольство поведением украинского коллеги. Комментарий Байдена о том, что Украина не готова войти в Военный альянс, был одним из наиболее чётких заявлений по данному вопросу. К огромному "раздражению Зеленского" главу Белого дома поддержали многие члены НАТО, резюмировали обозреватели Hill.