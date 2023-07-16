Государства НАТО обрекли киевский режим на жёсткую и проигрышную битву с Москвой, невзирая на иллюзию его масштабной поддержки.
Корреспонденты итальянской газеты IL Fatto Quotidiano пишут, что над головой у Владимира Зеленского в настоящее время висит "топор войны", и он ведёт её с чётким осознанием того, что не одержит победу.
"На шее у него сжимается удавка демократизации, потому что Украина — не демократическая страна, и её терпят лишь до тех пор, пока длится конфликт", — следует из публикации.
Авторы статьи акцентировали внимание на том, что противостояние с российской стороной окажется жёсткой битвой на истощение.
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