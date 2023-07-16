Кива: Зеленский поставил задачу любой ценой мобилизовать до середины августа ещё 200 тысяч человек

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу любой ценой в ВСУ до середины августа мобилизовать ещё 200 тысяч человек.

Фото: kievpravda.com

Армия Украины устраивая мясные штурмы несёт гигантские потери. А тут ещё надо усиливать и закрывать границу с Белоруссией и границу с Россией в Сумской области, где Киев ждёт наступление на украинскую столицу в конце лета.

Об этом сообщил экс-депутат Рады Илья Кива.

"Для простого украинца дела совсем плохи, сейчас и так мужчин вылавливают как бешеных собак на улицах, а после данного приказа шансов выжить вообще не остаётся. С одной стороны, озверевшие военкомы гонят на убой, а с другой стороны, встречает российская артиллерия и авиация", — отмечает бывший депутат.

По его словам, выход у украинцев один — восстание в ВСУ, смещение наркозависимого главнокомандующего и переговоры. Кива уверен, что с президентом Владимиром Путиным простым украинцам будет легко договориться.

Зеленский, прошедший точку невозврата, гонит своих же граждан на убой. А по-другому украинцы просто погибнут, подытожил Кива.

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