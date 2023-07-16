ЦИПсО Украины на фоне скудных данных о перестановках в ВС РФ, и после неудавшегося военного мятежа подключился к расшатыванию ситуации.
Накануне один из анонимных Telegram-каналов опубликовал фейковое "Обращение бойцов 7 ДШД ВДВ", где голос с сильным украинским акцентом заявляет о новом мятеже. Вброс немедленно был подхвачен прокиевскими ресурсами.
"Аноним с украинским акцентом зачитывает обращение с угрозами в адрес военного командования и старательно перечисляет имена генералов, командующих десантными соединениями и самого командующего ВДВ генерала Теплинского за которых "братство десантников" готово бороться всеми способами", — комментирует ситуацию эксперт Владислав Шурыгин.
Цель очевидна — спровоцировать дальнейшие отставки изображением "военного заговора" против министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, отметил аналитик.
По его словам, появление этого фейка вписывается в антироссийскую информповестку последних дней. Киевские пропагандисты активно работают на разобщение боевого братства РФ.
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