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МО Украины: войска РФ наступают на Купянском направлении, ситуация для ВСУ тяжёлая

Силовые структуры

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила об активных атаках российских подразделений на Купянском направлении.

МО Украины: войска РФ наступают на Купянском направлении, ситуация для ВСУ тяжёлая
Фото: Министерство обороны Украины

По её словам, армия РФ развивает наступление в Харьковской области с конца прошлой недели. Она пояснила, что российские военные ищут слабые места в украинской обороне, а также осуществляют штурмы.

"Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", — отметила Маляр в Telegram-канале.

В МО Украины уже неоднократно сообщали о сложной обстановке для ВСУ в Харьковской области. Украинским военным пришлось занять оборонительную позицию в этой зоне конфликта из-за продвижения ВС РФ.

Как подчеркнула Маляр, российская армия также ведёт наступательные действия на Марьинском и Авдеевском направлениях.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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