Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила об активных атаках российских подразделений на Купянском направлении.
По её словам, армия РФ развивает наступление в Харьковской области с конца прошлой недели. Она пояснила, что российские военные ищут слабые места в украинской обороне, а также осуществляют штурмы.
"Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", — отметила Маляр в Telegram-канале.
В МО Украины уже неоднократно сообщали о сложной обстановке для ВСУ в Харьковской области. Украинским военным пришлось занять оборонительную позицию в этой зоне конфликта из-за продвижения ВС РФ.
Как подчеркнула Маляр, российская армия также ведёт наступательные действия на Марьинском и Авдеевском направлениях.
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