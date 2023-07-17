МО Украины: войска РФ наступают на Купянском направлении, ситуация для ВСУ тяжёлая

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила об активных атаках российских подразделений на Купянском направлении.

Фото: Министерство обороны Украины

По её словам, армия РФ развивает наступление в Харьковской области с конца прошлой недели. Она пояснила, что российские военные ищут слабые места в украинской обороне, а также осуществляют штурмы.

"Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", — отметила Маляр в Telegram-канале.

В МО Украины уже неоднократно сообщали о сложной обстановке для ВСУ в Харьковской области. Украинским военным пришлось занять оборонительную позицию в этой зоне конфликта из-за продвижения ВС РФ.

Как подчеркнула Маляр, российская армия также ведёт наступательные действия на Марьинском и Авдеевском направлениях.